UPDATE - Minorele căutate inclusiv cu un elicopter Black Hawk

Un elicopter de tip Black Hawk a fost mobilizat pentru a sprijini misiunea de căutare a celor două minore dispărute din municipiul Târnăveni, județul Mureș.

Elicopterul acționează în zonele indicate de polițiști, desfășurând activități de survol și observare aeriană, în cooperare cu echipele de intervenție de la sol, formate din polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari.

Inspectoratul General de Aviație al MAI continuă să acorde sprijin operațional structurilor implicate, în vederea desfășurării în condiții optime a acțiunilor de căutare.

Facem apel către cetățeni ca orice informație relevantă să fie transmisă de urgență la numărul unic de urgență 112 sau celei mai apropiate unități de poliție, a transmis IPJ.

UPDATE - Bărbatul care a fost surprins în apropierea celor 2 micuțe a fost identificat și audiat

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că o persoană ar fi luat cele două minore, de 4, respectiv 5 ani, din Târnăveni cu un autoturism, facem următoarele precizări:

În urma verificărilor efectuate de polițiști, persoana surprinsă în imaginile apărute pe rețelele de socializare a fost identificată, iar până la acest moment nu există indicii care să confirme implicarea acesteia într-o eventuală faptă de răpire.

În paralel cu activitățile de căutare a minorelor, polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt, inclusiv prin verificarea persoanelor, autovehiculelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Orice informație de interes va fi comunicată public, cu operativitate, imediat ce aceasta va fi verificată și confirmată”, a transmis anunță IPJ Mureș.

UPDATE - Ipoteză șocantă în cazul dispariției fetițelor din Mureș

Apar informații noi în cazul fetițelor dispărute. Una dintre pistele care atrage atenția este cea a unui microbuz înmatriculat în Bulgaria, văzut în apropierea locului unde au dispărut copiii. Potrivit unui martor, prezența vehiculului în zonă coincide cu momentul dispariției copilelor.

„Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?”, a spus acesta.

Această variantă este luată în calcul de anchetatori, care încearcă să stabilească dacă există o legătură între vehicul și dispariția fetelor. Între timp, familia este disperată. Bunica uneia dintre fetițe spune că a plecat imediat să o caute, după ce a aflat ce s-a întâmplat, dar nu mai știe unde să se ducă.

„M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat”, a spus femeia.

Știre inițială - Căutări de amploare în Mureș

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş anunţă că duminică, în jurul orei 17.00, poliţiştii au fost sesizaţi că două minore, cu vârste de patru şi cinci ani, au dispărut de la domiciliul aflat în municipiul Târnăveni, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00.



Conform sesizării, cele două minore ar fi dispărut în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.



Imediat de la momentul sesizării, au fost demarate activităţi de căutare, fiind mobilizate efective mărite de poliţişti din cadrul IPJ Mureş, care au acţionat în sistem integrat, alături de pompieri din cadrul ISU Mureş, jandarmi, salvamontişti, precum şi voluntari din rândul comunităţii locale, precizează IPJ Mureş.



Potrivit sursei citate, în sprijinul acţiunilor au fost/sunt utilizate în continuare mijloace tehnice specifice, printre care ATV-uri, şenilate, drone, inclusiv câini de urmă, pentru acoperirea eficientă a eventualelor zone greu accesibile.

Mesaje RO-Alert și apel către populație: autoritățile cer sprijin pentru găsirea fetițelor

Tot în sprijinul activităţilor de căutare, pentru informarea populaţiei şi în interesul folosirii oricăror date relevante în legătură cu minorele, la data de 29 martie a.c., au fost transmise două mesaje Ro Alert privind dispariţia acestora.



Căutările sunt desfăşurate atât în zona în care a fost sesizat evenimentul, cât şi în împrejurimi, pe un perimetru extins, fiind continuate inclusiv pe parcursul nopţii.



„Activităţile sunt în desfăşurare, iar toate efectivele acţionează cu prioritate pentru depistarea celor două minore, în siguranţă. Facem apel la cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii relevante, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112”, menţionează IPJ Mureş.





Semnalmentele celor două minore:



-Minora BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani: înălţime de 100-110 cm aproximativ, greutate de aproximativ 20 kg, ochi căprui, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă şi roşie, o bluză de culoare albă cu puncte negre, o perche de ştrampi albi cu model de culoare neagră şi şlapi tip crocs de culoare roz şi model Mickey Mouse .



-Minora FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani: înălţime între 80-100 cm aproximativ, greutate de aproximativ 18-20 kg, ochi căprui, părul negru, prins în două codiţe. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanţi roz şi şlapi de culoare albastră.