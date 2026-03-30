Măsurile vizează combaterea plantelor invazive, considerate o amenințare reală pentru ecosistemele locale. Chiar dacă arată bine în grădină, unele dintre ele pot distruge biodiversitatea într-un timp surprinzător de scurt.

Cum ajung plantele „periculoase” în grădini

Specialiștii avertizează că multe dintre aceste specii ajung în curțile oamenilor fără intenții rele. Comerțul internațional, tendințele în grădinărit sau chiar suvenirurile aduse din vacanțe sunt principalele surse.

Odată plantate, aceste specii se dezvoltă agresiv și elimină plantele autohtone, concurându-le pentru lumină, apă și nutrienți. Problema este cu atât mai gravă cu cât multe dintre ele se răspândesc rapid și sunt greu de controlat.

Un exemplu des întâlnit este Prunus laurocerasus (laurul englezesc), folosit frecvent ca gard viu. Din 1 septembrie 2024, această plantă a fost interzisă în Elveția, deoarece creează bariere vegetale dense care blochează dezvoltarea altor specii, scrie utopia.de.

Lista neagră a plantelor interzise în UE

În toate statele membre se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 1143/2014, care stabilește modul de gestionare a speciilor invazive. În prezent, lista cuprinde 88 de plante considerate periculoase pentru mediu.

Printre acestea se numără:

Ailanthus altissima (cenușer)

Impatiens glandulifera (balsamina)

Humulus japonicus (hamei japonez)

Triadica sebifera (arbore de seu chinezesc)

În anul 2024 a fost adăugată și Pistia stratiotes (salată de apă), o specie acvatică extrem de invazivă, capabilă să acopere rapid suprafețele de apă și să distrugă ecosistemele locale.

Cei care continuă să cultive aceste plante riscă sancțiuni severe, iar invocarea necunoașterii legii nu reprezintă o scuză.

Plante care pot distruge tot în jur

Unele dintre speciile interzise sunt cunoscute pentru agresivitatea lor extremă. Au rădăcini puternice și capacitatea de a se regenera chiar și din fragmente minuscule.

Un caz celebru este Fallopia japonica, o plantă care poate pătrunde prin asfalt și beton, motiv pentru care a primit porecla de „beton biologic” în anumite țări.

În mod similar, Buddleja davidii, deși atrage fluturi și polenizatori, poate deveni invazivă și înlocuiește rapid flora locală.

Pericolul ascuns din vacanțe și grădină

Un risc major îl reprezintă obiceiul de a aduce semințe sau puieți din străinătate. Fără să știe, oamenii pot introduce specii invazive în propriile grădini.

Chiar și resturile vegetale aruncate neglijent sau compostul pot contribui la răspândirea acestor plante, care se adaptează rapid și scapă de sub control.

Legea nu iartă: plantele trebuie eliminate

Regulile sunt stricte și nu lasă loc de interpretări. Dacă o plantă interzisă se află în grădină, aceasta trebuie eliminată, indiferent dacă a fost plantată intenționat sau a apărut spontan.

Un exemplu periculos este Heracleum mantegazzianum, o specie care nu afectează doar mediul, ci și sănătatea oamenilor, provocând arsuri severe la contact.

Autoritățile subliniază că responsabilitatea revine fiecărui cetățean, iar respectarea acestor reguli este esențială pentru protejarea mediului și a ecosistemelor locale.

