Momentul ales este legat de publicarea datelor economice pentru primul trimestru al anului. Reprezentanții AUR spun că vor aștepta aceste cifre pentru a evalua situația economică înainte de a merge mai departe cu moțiunea.

AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură

„Noi vom depune o moțiune de cenzură, acesta este scenariul de bază, atunci când va fi publicat comunicatul privind estimarea rezultatului economic pe primul trimestru al anului, undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea dacă ne aflăm într-o criză economică”, a declarat Petrișor Peiu, luni, la Parlament.

În paralel, social-democrații au programată o ședință pe 22 aprilie, în care membrii partidului vor decide dacă rămân sau nu la guvernare. Calendarul celor două decizii suprapuse ar putea influența evoluțiile politice din perioada următoare.

Scenariul unui guvern temporar

Petrișor Peiu a precizat că AUR exclude o alianță cu partidele aflate în prezent la guvernare – PSD, PNL, USR și UDMR – înainte de alegeri. Totuși, acesta nu a exclus complet varianta în care formațiunea ar putea intra la guvernare într-un context limitat.

„Așadar, înainte de alegeri nu există nicio formulă de colaborare, decât în ipoteza în care am face un guvern cu termen limitat, stabilit pentru câteva luni, cu mandatul de a organiza alegeri”, a mai declarat senatorul AUR.