Iranul a transmis explicit statelor din Golf că instituțiile academice americane din regiune sunt ținte de represalii. Nu vorbim de obiective militare. Vorbim de universități — Carnegie Mellon, Georgetown, NYU Abu Dhabi, American University of Beirut. Iranul amenință cu atacuri asupra locurilor unde se formează generațiile viitoare din Orientul Mijlociu. E o escaladare deliberată spre ținte civile, nu o reacție proporțională.



Termenul limită fusese astăzi la prânz, ora Teheranului. Și Teheranul nu a ezitat să confirme că amenințarea e reală — rafinăria din Haifa, cea mai mare din Israel, a fost lovită din nou azi. Al doilea atac în două săptămâni. Un nor negru deasupra orașului, echipe de salvare la fața locului. Până la patruzeci la sută din capacitățile de rafinare din regiune au fost deja afectate — consecințe pe care le vor simți piețele globale ani de zile de acum înainte.



Companiile americane și-au mutat angajații prin hoteluri după ce sediile au intrat în vizor — și acum, potrivit informațiilor, și hotelurile sunt pe lista Teheranului. Iranul extinde în mod sistematic definiția țintei legitime, într-o logică pe care comunitatea internațională o respinge.



Și tocmai în acest context vine mesajul lui Trump — postat astăzi și care nu lasă loc de interpretare. Președintele american anunță că Statele Unite se află în negocieri cu ce el numește un nou regim iranian, mai rezonabil, pentru a pune capăt operațiunilor militare. Progrese există — dar avertismentul e categoric: dacă un acord nu e semnat în scurt timp și dacă Strâmtoarea Hormuz nu e redeschisă imediat, America va lovi tot ce n-a atins până acum. Centralele electrice, sondele de petrol, Insula Kharg și, posibil, toate instalațiile de desalinizare ale Iranului. Trump invocă 47 de ani de teroare ai regimului islamic și sângele soldaților americani — un mesaj adresat deopotrivă Teheranului și propriului electorat.



Washingtonul ia în calcul totodată o misiune terestră directă împotriva programului nuclear iranian — descrisă chiar de sursele americane drept una dintre cele mai complexe operațiuni posibile. Semnalul e clar: America nu negociază din slăbiciune.



Și tocmai de aceea, fisurile din NATO deranjează: Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane care operează în regiune, invocând dreptul internațional — o decizie care complică logistica aliaților și pe care Trump a criticat-o dur.

Concluzia zilei: Iranul atacă și amenință civili. America negociază — dar cu mâna pe trăgaci. Restul lumii alege unde stă.

