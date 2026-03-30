Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au făcut progrese în negocierile cu Iranul, în contextul escaladării conflictului și al desfășurării de trupe americane în regiune, în vederea unei posibile invazii terestre.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul american a transmis un mesaj dur, combinând deschiderea către negocieri cu amenințări directe la adresa infrastructurii iraniene:

„Statele Unite ale Americii poartă discuții serioase cu UN NOU REGIM, MAI RAȚIONAL, pentru a pune capăt operațiunilor noastre militare în Iran. S-au făcut progrese mari, dar dacă, din orice motiv, nu se ajunge rapid la un acord - ceea ce probabil se va întâmpla - și dacă Strâmtoarea Ormuz nu este imediat «deschisă pentru afaceri», ne vom încheia frumoasa «ședere» în Iran distrugând și anihilând complet toate centralele electrice, câmpurile petroliere și Insula Kharg (și posibil toate instalațiile de desalinizare!), pe care, în mod deliberat, nu le-am «atins» până acum”, a transmis Trump.

„Aceasta va fi o acțiune de represalii pentru soldații noștri și pentru alți oameni pe care Iranul i-a ucis în cei 47 de ani de «domnie a terorii» ai vechiului regim”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Statele Unite au desfășurat mii de soldați în Iran după ce Trump a anunțat, săptămâna trecută, începerea discuțiilor, în pregătirea unei posibile invazii terestre.

Deși nu a avut loc o schimbare de regim în Iran și nu este clar cu ce oficiali iranieni poartă Washingtonul discuțiile, Trump a afirmat în repetate rânduri că loviturile asupra conducerii de vârf echivalează, în practică, cu o schimbare de regim.