Ce au transmis anchetatorii?

Este vorba despre Octavian Ciprian Topan, șef de serviciu juridic, și Tatiana Popovici, fost director executiv juridic în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București. Primul este acuzat atât de luare de mită, cât și de trafic de influență, în timp ce cea de-a doua este cercetată pentru luare de mită.

Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2023, unul dintre inculpați ar fi solicitat, prin intermediari, zeci de mii de euro de la reprezentanții unei companii aflate în insolvență. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va influența decizii importante ale instituției fiscale, inclusiv votul favorabil pentru modificarea planului de reorganizare al firmei, în condițiile în care statul era creditor majoritar.

Anchetatorii susțin că o parte din bani ar fi fost deja încasați în mai multe tranșe, iar intervențiile promise vizau reducerea semnificativă a datoriilor companiei către stat. De asemenea, în același dosar apar și alte sume primite de la practicieni în insolvență sau lichidatori judiciari, în legătură cu proceduri de faliment și stabilirea unor onorarii avantajoase.

În ceea ce o privește pe cea de-a doua inculpată, procurorii afirmă că ar fi beneficiat de o parte din sumele obținute, în contextul acelorași demersuri ilegale.

Pe durata controlului judiciar, cei doi au mai multe interdicții, printre care obligația de a nu părăsi țara fără acordul autorităților și de a nu lua legătura cu persoanele implicate în dosar. De asemenea, le este interzis să își exercite atribuțiile profesionale în funcțiile în care ar fi comis faptele.

Procurorii avertizează că nerespectarea acestor condiții poate duce la măsuri mai severe, inclusiv arest la domiciliu sau arest preventiv.