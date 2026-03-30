Potrivit unui comunicat transmis presei, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.
Astfel, principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.
Totodată, Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni.
În vederea promovării unui noului set de măsuri, Coaliția a mandatat un grup de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Economiei, Irineu Darău.
Ședința coaliției s-a încheiat fără o decizie pe carburanți. Acciza rămâne neschimbată