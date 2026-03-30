Ministerul Educației a publicat bilanțul simulării pentru examenul de clasa a VIII-a, oferind o primă imagine asupra nivelului de pregătire a elevilor în contextul utilizării corectării digitalizate. Deși Evaluarea Națională este un examen de diagnoză, fără un prag de promovabilitate obligatoriu precum cel de la Bacalaureat, reperul notei 5 rămâne indicatorul principal folosit de autorități pentru a măsura performanța sistemului.

Rezultatele pe discipline scot în evidență dificultăți mai accentuate la profilul real. La proba de Matematică, peste 34% dintre elevi nu au reușit să atingă pragul de 5, majoritatea notelor fiind concentrate în intervalul 4–7. În schimb, la Limba și literatura română, situația este ușor mai bună: aproximativ 70% dintre candidați au obținut note peste 5, cele mai multe rezultate situându-se în segmentul 7–9. Totuși, și la această disciplină rămâne un segment critic de 30% dintre elevi care au fost notați sub pragul simbolic de 5.

Radiografia simulării Evaluării Naționale 2026: Matematica rămâne principala provocare pentru elevi

Procesul de evaluare din acest an a fost unul masiv, implicând peste 10.000 de profesori corectori și 12.000 de cadre didactice care au asigurat scanarea lucrărilor. Sistemul digitalizat a permis distribuția aleatorie a lucrărilor la nivel național, oferind o obiectivitate sporită.

O statistică interesantă vizează diferențele de notare între evaluatori: la proba de Limba română, aproape 10% dintre lucrări au necesitat reevaluare din cauza discrepanțelor dintre corectori. În contrast, la Matematică, unde grilele de corectare sunt mult mai rigide, doar 0,1% dintre lucrări au trecut printr-un al doilea filtru de verificare.

Pașii următori: Analize detaliate pe fiecare item de examen

Ministerul Educației a anunțat că nu se va opri la publicarea acestor cifre generale. În perioada următoare, instituția va prezenta o analiză cantitativă rară, care va arăta exact gradul de succes pentru fiecare exercițiu și întrebare (item) în parte, atât la Română, cât și la Matematică. Această „hartă” a dificultăților va permite profesorilor să înțeleagă exact unde se pierd punctele și ce capitole din programă necesită recapitulări urgente.

Rezultatele individuale au ajuns deja în unitățile de învățământ, unde profesorii de la clasă au acces la lucrările scanate și la borderourile de evaluare. Acestea urmează să fie discutate individual cu elevii și prezentate în ședințele cu părinții, scopul final fiind adoptarea unor planuri de intervenție personalizate pentru a optimiza performanțele înainte de examenul propriu-zis din vară.