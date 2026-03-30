Cum s-a produs incidentul?

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din Vatra Dornei, autoritățile au fost alertate în jurul orei 13:00 printr-un apel la 112. Sesizarea anunța prăbușirea unei punți de acces către o locuință, eveniment în urma căruia o mașină a ajuns în albia unui pârâu.

Din primele verificări, s-a stabilit că șoferul se deplasa pe un drum amenajat pe teren privat, către propria locuință. După aproximativ 150 de metri, în momentul în care a traversat o punte construită peste pârâul Teșna, structura din lemn a cedat, cel mai probabil din cauza degradării materialului în timp.

În autoturism se aflau, pe lângă conducătorul auto, și două pasagere. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a fost rănită în urma incidentului, deși mașina a căzut direct în apă.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea evenimentului.

Conform anchetei preliminare, podul improvizat fusese construit chiar de proprietar în urmă cu aproximativ cinci ani și era utilizat exclusiv pentru accesul către locuință.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs acest accident.

Pod prăbușit în Suceava / Sursa foto - Informația ta