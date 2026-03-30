De asemenea, alţi trei inculpaţi din dosar, acuzaţi de trafic de influenţă, dare de mită sau şantaj au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.

"Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 242 alin. 2 şi art. 211, art. 215 şi următoarele din Codul de procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de Bogos Fănel, pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, (patru acte materiale) şi complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii, (...) ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal, art. 41 al. 1 Cod Penal, prin Încheierea nr. 85 din 06.11.2025 a Tribunalului Vaslui, în baza căreia a fost emis mandat de arestare preventivă, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri", se arată în decizia Tribunalului Vaslui.

Vă reamintim că omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui, a fost reţinut, în luna noiembrie a anului trecut de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iaşi fiind acuzat de fapte de corupţie.

Ulterior, a fost arestat preventiv fiind acuzat că ar fi apelat la persoane din cercuri de influenţă, inclusiv la nivelul administraţiei centrale pentru a-l schimba din funcţie de şeful DSVSA Vaslui, instituţie care amendase în repetate rânduri societatea sa.

În acelaşi dosar, fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat că i-ar fi intermediat omului de afaceri întâlniri cu persoane din administraţia centrală. Mihai Barbu a fost suspendat din funcţiile din partid şi eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară.