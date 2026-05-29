Aproape 200 de apartamente au rămas fără gaze după explozia dronei din Galați

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat că alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar pe strada Brăilei din municipiul Galați. Decizia a fost luată de urgență vineri, la ora 02:35, pentru a pune în siguranță consumatorii imediat după ce incendiul provocat de prăbușirea dronei a izbucnit la blocul BR1B, scara 2, situat la numărul 45.

În urma acestei opriri neplanificate a rețelei, sunt afectați în total 178 de clienți casnici. Aceștia locuiesc în blocul BR1C (scara 1) și în blocul BR1B (scările 1 și 2). Compania a explicat că măsura de siguranță va rămâne valabilă până când o firmă autorizată de A.N.R.E. va verifica întreaga instalație a imobilului lovit.

Ce trebuie să facă locatarii pentru reluarea furnizării

Pentru ca oamenii să poată primi din nou gaze naturale, procedurile legale sunt stricte. Clienții afectați trebuie să contracteze pe cont propriu un operator economic autorizat A.N.R.E. care să se ocupe de remedierea defecțiunilor și de efectuarea reviziei tehnice a instalației. Ulterior, toate documentele justificative obținute vor trebui trimise către Distrigaz Sud Rețele.

Compania a transmis și o recomandare importantă pentru momentul în care gazul va fi repornit. Consumatorii sunt sfătuiți ca, dacă simt miros de gaze după reluarea alimentării, să aerisească imediat încăperile, să nu provoace scântei, să nu folosească aparatele electrice și să sune urgent la serviciul de urgență pentru gaze.