Ce inseamna cand te visezi cazand

Este unul dintre cele mai intalnite vise. Expertii in vise cred ca asta inseamna ca exista anumite aspecte din viata ta asupra carora nu ai control ori ca un eveniment major a avut loc. De obicei, cel care viseaza nu ajunge niciodata la fundul prapastiei, ori locului in care merge in jos, de fapt continua sa cada pana se trezeste. De asemenea, mesajul ar putea fi un indemn sa renunti la ceva din viata ta pentru a putea merge mai departe.

Ce inseamna cand visezi ca esti urmarit

Un alt vis comun la multi oameni, iar urmarirea poate insemna lucruri diferite. Cea mai populara interpretare este ca trebuie sa infrunti ceva de care fugi; trebuie sa-ti confrunti demonii si nu sa gasesti modalitati de a scapa de ei. Subscontientul iti transmite ca trebuie sa iei atitudine in fata fricilor in loc sa cauti un loc si sa te ascunzi de ele. Ar mai putea insemna ca cineva vrea sa puna mana pe tine ceea ce inseamna ca iti este teama ca vei fi ranit cand va veti intalni. Alte persoane interpreteaza asta ca pe un pericol iminent, devreme ce cred ca orice ii urmareste este o amenintare serioasa.

Ce inseamna cand te visezi dezbracat intr-o camera plina cu oameni

Multi oameni au avut acest vis, macar o data in viata si inseamna ca te simti vulnerabil si expus. Teama ca altii te vor vedea fara haine simbolizeaza jena legata de o anumita parte a sufletului tau pe care o vrei ascunsa, ori ai un secret pe care nu-ti doresti sa-l afle nimeni. In mod normal, nu are nimic de a face cu imaginea de sine, ci mai degraba cu o insecuritate legata de modul in care esti perceput de ceilalti. Daca ai acest vis adesea, ia-l ca pe un semna ca trebuie sa lucrezi la cresterea increderii de sine si la a te simti confortabil in pielea ta indiferent de ce cred unii.

Ce inseamna cand visezi ca zbori

Este intotdeuna un vis placut mai ales atunci cand este lucid si, de fapt, poti controla zborul. De obicei semnifica dorinta de libertate, faptul ca iti doresti sa rupi lanturile, astfel incat sa te afli deasupra oricaror limite. Poate, de asemenea, fi simbolul succesului, sugerandu-se ca de curand ti-ai atins unul dintre obiective si acum privesti lumea de sus cu un sentiment mandrie.

Ce inseamna cand visezi fantezii/dorinte sexuale

Acest tip de vis poate reprezenta atat dorintele neimplinite de intimitate cu cineva cat si dorinta emotionala de apropiere de o alta persoana. De asemenea, ar putea insemna ca te simti izolat ori singur si ca tanjesti dupa conexiunea cu alte persoane. Ar mai putea dezvalui dorinta imensa de a te intelege pe tine insuti, iar subconstientul ti-ar putea transmite ca ar trebui sa patrunzi mai adanc in propriul suflet.

Ce inseamna cand visezi Moartea

Contrar a ceea ce ai putea crede, moartea in vis nu anunta aparitia iminenta a unui eveniment negativ in viata ta. De fapt, inseamna o schimbare in constiinta, o renastere a propriului eu. Anunta incheierea unui capitol din viata ta si inceputul altuia. Daca, in ultima vreme, aveai senzatia ca esti blocat, visul ar putea anunta un nou inceput in viitorul apropiat.

Ce inseamna cand visezi oameni

Oamenii pe care ii cunosti foarte bine si ai o relatie buna ti-ar putea aparea adesea in vise ceea ce inseamna ca ar trebui sa inveti bine aspectele din viata ta pe care ei le portretizeaza. Arata ca exista anumite aspecte din viata ta pe care ar fi bine sa le descoperi pentru a deveni un tot.

Ce inseamna te cand visezi ca dai test la scoala

Viata poate fi vazuta ca un gigantic test unde inveti lectii importante pentru a te pregati pentru marele examen de mai tarziu. Daca visezi despre examenele din scoala, ai putea avea senzatia ca fiecare dintre gandurile si actiunile tale sunt analizate atent si iti este teama sa nu dai gres si sa-i dezamagesti pe ceilalti. De asemenea, poate insemna ca te indoiesti de propriile abilitati si puncte tari.

Ce inseamna te cand visezi calatorind

Indiferent ca mergi cu masina, autobuzul, trenul ori avionul acest lucru inseamna ca trebuie sa faci o miscare in viata ta. Esti nelisnistit si plictisit de situatia ta curenta si ai vrea sa faci o schimbare importanta. De asemenea, inseamna ca fugi de tine insuti de teama de ce-ai putea descoperi.



Ce inseamna te cand visezi conducand o masina pe care nu o poti controla

Acesta poate simboliza lipsa de control care exista in viata ta. Inseamna ca i-ai lasat pe altii sa-ti conduca viata, renuntand la puterea de a crea o noua realitate. Acest vis inseamna ca este timpul sa reiei putetea si sa lucrezi la aspectele din viata ta pe care simti ca nu le gestionezi cu eficacitate, potrivit sursei.