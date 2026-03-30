Ingrediente:

150 g făină integrală

50 g cacao

100 g fulgi de ovăz

100 g zahăr brun

100 ml ulei vegetal

80 ml lapte vegetal

1 linguriță praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

un praf de sare.

Mod de preparare

Înainte de a pregăti aluatul pentru biscuiți preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius. Apoi tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Într-un bol mare, trece prin sită făina integrală amestecată cu pudra de cacao. adaugă fulgii de ovăz, zahărul brun, praful de copt și sarea și amestecă până la omogenizare. Adaugă uleiul vegetal și laptele vegetal, apoi esența de vanilie. Amestecă până când obții un aluat omogen, ușor lipicios. Dacă aluatul este prea moale, mai adaugă puțină făină. Dacă este prea tare, mai adaugă puțin lapte vegetal.

Formează biluțe din aluat, de mărimea unei nuci, și așază-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Aplatizează-le ușor cu palma sau cu fundul unei căni.

Coace biscuiții timp de 12-15 minute, până încep să se rumenească ușor la margini. Nu-i lăsa prea mult pentru a păstra textura moale în interior.

Scoate biscuiții din cuptor și lasă-i să se răcească pe un grătar. În timp ce se răcesc, se vor întări ușor la exterior, rămânând moi și aromați în interior.