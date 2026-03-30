Mulți oameni cred că cu cât dorm mai mult, cu atât se vor trezi mai odihniți dimineața. Însă specialiștii spun că situația este mai complexă și că momentul trezirii joacă un rol esențial în calitatea somnului, notează publicația Express.

Cum funcționează ciclurile de somn

Un ciclu complet de somn durează aproximativ 90 de minute și include cinci etape: patru etape de somn non-REM și o etapă REM.

Etapele 1-4 (NREM): Începem cu somnul ușor și ajungem la somnul profund în etapa 4. Trezirea în această fază profundă poate provoca senzația de oboseală accentuată.

Etapa 5 (REM): Aici apar visele și corpul începe să se pregătească pentru trezire.

De aceea, specialiștii recomandă să te trezești la finalul unui ciclu de somn, nu în mijlocul acestuia.

Exemple de ore ideale de culcare

Calculatorul de somn ține cont și de cele 14 minute medii necesare pentru a adormi. Astfel, pentru o trezire la 7:00, orele recomandate de culcare sunt: 21:46, 23:16, 00:46 sau 02:16.

Pentru o trezire la 6:00, orele ideale sunt: 20:46, 22:16, 23:46 sau 01:16.

Dacă nu trebuie să te trezești foarte devreme și vrei să ajungi la serviciu la 8:00, orele optime de culcare sunt: 22:46, 00:16, 01:46 sau 03:16.

Beneficiile respectării ciclurilor de somn

Respectarea acestor cicluri poate preveni senzația de oboseală și poate îmbunătăți concentrarea și starea de spirit pe parcursul zilei. Specialiștii subliniază că un somn bun nu înseamnă doar să te culci devreme, ci și să te trezești la momentul potrivit.

Folosirea unui calculator de somn este o soluție simplă și practică pentru a-ți regla programul și a te bucura de dimineți mai pline de energie.

