INGREDIENTE:

organele de la un miel mai mic (inima, ficat, plaman, splina, rinichi) cca 700 g cantarite dupa fierbere

cca 200 g carne miel cu grasime

prapure de miel

3 legaturi usturoi verde

3 legaturi ceapa verde

3 legaturi marar

2 legaturi patrunjel

3 legaturi leurda

20 oua prepelita (sau 4 de gaina)

1 lingurita sare

½ lingurita piper

1 lingura smantana

5 oua fazanita fierte

MOD DE PREPARARE:

Prapurele de miel l-am spalat in mai multe ape si l-am lasat intr-un vas cu apa pana am pregatit ingredientele. Organele le-am curatat, le-am taiat in bucati mai mici si le-am pus la fiert impreuna cu carnea. Am spumat de cate ori a fost cazul.

Separat am pus la fiert cele 5 oua de fazanita (merg si de gaina sau de prepelita). Cat carnea si organele fierbeau, am pregatit legumele, le-am curatat, spalat si tocat marunt. Cand organele si carnea au fost fierte, le-am sos intr-o spumiera si le-am lasat la racit. Cand s-au racit, le-am tocat marunt si le-am pus intr-un vas incapator.

Am adaugat toata verdeata, cele 20 de oua de prepelita, smantana, sarea si piperul. Intr-o forma de cozonac, unsa cu ulei, am intins prapurul bine scurs de apa, am pus jumatate din compozitie, apoi ouale de fazanita curatate de coaja, si am completat cu restul de compozitie.

Am adus marginile prapurului astfel incat sa acopere toate compozitia. Am dat tava la cuptorul preincalzit la 180 C pentru 50-60 minute. Cand a fost gata, am scos tava din cuptor, si am lasat sa se raceasca in forma. Abia cand s-a racit complet am scos drobul din tava, trecand lama unui cutit pe toate marginile.

L-am taiat felii generoase si l-am servit cu pofta, alaturi de oua rosii, potrivit sursei.