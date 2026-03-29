Cei doi tineri din Dâmbovița lucrau împreună în Spania ca șoferi de TIR. Conform presei spaniole, impactul dintre cele două autoturisme a fost devastator. Autocamionul românilor a fost cuprins de flăcări, iar Ionuț și Mădălina nu au mai putut să iasă din cabină. Aceștia au fost găsiți carbonizați.

Șoferul de 56 de ani care se afla la volanul celuilalt camion a ajuns la spital cu arsuri grave după ce și autoturismul său a fost cuprins de flăcări. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital cu elicopterul.

Din primele informații, TIR-ul cuplului de români ar fi avut defecțiuni, însă autoritățile urmează să stabilească cu exactitate cauza care a produs tragedia.

Tragedia a cutremurat o întreagă comunitate, apropiații celor doi soți au postat pe rețelele sociale mai multe mesaje de condoleanțe: "Când plâng ochii unei mame, se cutremură pământul! Mult prea devreme! Copii la început de drum, cu mult drag de viață. Drum lin către îngeri!", "Condoleanțe familiei și multă putere. Ați plecat prea devreme colegul."