Jurnalist: Cu președintele Nicușor Dan ce relație aveți, apropo?

Ciprian Ciucu: Ne consultăm pe chestiunile majore. Ne-am consultat pe referendum, ne-am consultat pe partea de urbanism, ne-am consultat pe buget.

Jurnalist: El a rămas interesat de București? Îl simțiți că e în continuare atașat de funcția asta de primar? Se interesează, e activ, vă sună, vă întreabă de diverse proiecte?

Ciprian Ciucu: Eu îl sun mai des, ce-i drept, dar îmi răspunde la telefon.

Jurnalist: Luați în calcul o candidatură la Cotroceni în 2030, din postura de primar al Bucureștiului?

Ciprian Ciucu: În ce an suntem acuma? Suntem în 2026...Exclus! Deci, exclus în 2030. De ce să candidez? Eu am zis că vreau să fac din București proiectul vieții mele. Am zis că am nevoie de 10 ani ca să pun cu adevărat lucrurile la punct. Eu țin foarte mult la acest oraș și pentru mine nu este o rampă de lansare mai departe. Nici nu știu dacă după două mandate să mai fiu primar, sau să rămân în politică. Voi avea deja spre 60 de ani și poate mai am și altceva de făcut cu viața mea, decât să rămân în politică până la adânci bătrâneți.