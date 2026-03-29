Alessia Păcuraru: Am văzut exact teme importante pe care le-ați adus în discuție, inclusiv membri conservatori, dar și cei prezenți de aici, foarte apropiați de administrația Trump, au vorbit despre raportul care se află în Congresul American.

Sorin Muncaciu: Bineînțeles, pentru că în acest raport se arată foarte clar încălcarea celor trei piloni importanți ai acestei occidentale, a culturii occidentale, adică The Rule of Law sau încălcat drepturile omului și democrația. Anularea alegerilor în timpul pasului doi, deci după ce s-a certificat primul pas, asta este de neînțeles pentru partenerii americani, pentru că nu se poate ca o alegere în timp ce se desfășoară să fie oprită. Este de neînțeles în lumea occidentală cum s-a putut acest lucru face, dar noi acum vedem că acest model a început să fie aplicat și în alte țări și este o mare temere. Pentru că nu se poate să acceptăm ideea că baza democrației care este votul liber, acesta este atacat de către o curte constituțională și de către guvernul României.