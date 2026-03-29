Berbec

Berbecii încep luna în forță, cu multă energie și dorință de afirmare. Este o perioadă excelentă pentru inițiative și pentru a pune în practică planuri mai vechi. Totuși, este important să evite impulsivitatea.

Taur

Taurii, în schimb, se concentrează pe stabilitate. Pentru ei, aprilie este despre echilibru financiar și siguranță emoțională. Pot apărea oportunități care le consolidează poziția, mai ales în plan profesional.

Gemeni

Gemenii au parte de o perioadă favorabilă comunicării. Relațiile sociale se intensifică, iar discuțiile pot aduce claritate în situații mai vechi. Este un moment bun pentru negocieri și colaborări.

Rac

Racii sunt mai sensibili în această lună, fiind concentrați pe viața personală. Pot apărea momente de introspecție, dar și nevoia de a lua decizii importante în familie.

Leu

Leii sunt motivați să își atingă obiectivele și pot face pași importanți în carieră. Aprilie le aduce ocazii de afirmare, însă trebuie să rămână atenți la modul în care gestionează relațiile cu cei din jur.

Fecioară

Fecioarele își organizează mai bine viața și reușesc să rezolve probleme care trenează de ceva timp. Este o perioadă potrivită pentru planificare și pentru a pune ordine în aspecte importante.

Balanță

Balanțele caută armonia în relații și pot lua decizii importante în plan sentimental. Este o lună în care sinceritatea joacă un rol esențial.

Scorpion

Pentru Scorpioni, așa cum am menționat, aprilie este despre schimbări profunde. Chiar dacă unele situații par dificile, ele deschid drumul către o etapă mai bună.

Săgetător

Săgetătorii simt nevoia de libertate și pot face alegeri curajoase, mai ales în plan personal. Este o perioadă favorabilă pentru explorare și noi începuturi.

Capricorn

Capricornii se concentrează pe carieră și responsabilități. Eforturile lor încep să dea roade, iar stabilitatea financiară devine o prioritate.

Vărsător

Vărsătorii sunt inspirați și pot avea idei originale care le aduc avantaje. Este o lună bună pentru proiecte creative și colaborări.

Pești

Peștii se concentrează pe echilibrul interior. Este o perioadă în care pot înțelege mai bine ce își doresc și pot lua decizii importante pentru viitor, potrivit sursei.