Cine a fost Sfântul Ioan Scărarul?

Sfantul Ioan Scararul a vietuit intre anii 578-649. A intrat in cinul monahal la varsta de 16 ani. Sfantul Ioan Scararul l-a avut ca povatuitor pe Cuviosul Macarie, timp de 19 ani. Dupa moartea parintelui sau duhovnicesc, Sfantul Ioan Scararul s-a retras intr-o pestera, unde a dus o viata aspra vreme de 40 de ani. A fost vreme indelungata egumen al manastirii din Muntele Sinai. El este autorul lucrarii "Scara", carte care ne descrie viata duhovniceasca sub forma unei scari cu 30 de trepte care ne duce spre Dumnezeu. "Scara” a fost tradusa in limba romana de parintele Dumitru Staniloae si se afla cuprinsa in volumul al IX-lea al Filocaliei.

Biserica i-a inchinat Sfantului Ioan Scararul a patra duminica din Postul Sfintelor Pasti. Sfantul Ioan Scararul mai este cunoscut sub numele de Ioan Sinaitul, datorita faptului ca a fost egumen la Manastirea Sinai. Insa, pentru eruditia si cultura sa, este numit si Ioan Scolasticul. Numele de "Scararul" sau Climacus, vine de la principala sa opera, intitulata Scara Paradisului.

Sfanta Euvula, mama Sfantului Pantelimon

Pe 30 martie este pomenita Sfanta Euvula, mama Sfantului Pantelimon. Desi sotul sau era senator pagan, ea imbratisase tainic credinta in Hristos si si-a crescut copilul in dragostea lui Dumnezeu, trecand la cele vesnice pe cand Pantelimon era copil.

Troparul Sfantului Ioan Scararul

Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru Ioan; si cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui ce ti-a dat tie putere; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

Sfantul Ioan Scararul a trecut la cele vesnice in anul 649.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Proroc Ioad;

- Sfantului Cuvios Ioan;

- Sfantului Ioan, patriarhul Ierusalimului;

- Sfantului Mucenic Zaharia cel Nou.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei.

