Zeci de mii de oameni sunt dați afară, românii nu vor mai avea bani să trăiască, iar statul nici nu va mai putea să se împrumute.

Material bazat pe cele mai recente date și avertismente în fața celei mai mari crize, așa cum avertizează cei mai mulți analiști economici.

Val de concedieri. Oamenii din domenii cheie trimiși acasă

Minerii continuă protestele, mai ales că de la 1 aprilie, aproape 1500 de angajați de la Complexul Energetic Oltenia își vor pierde locurile de muncă. Ei au înaintat o scrisoare deschisă către președintele Nicușor Dan, în care cer o discuție urgentă, un dialog cu președintele. Asta după ce, în urma discuției cu premierul Ilie Bolojan, nu au primit niciun fel de înțelegere.

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru care produce pe bază de cărbune a fost și ea debranșată de la sistemul energetic. O altă companie strategică pentru industria românească, Dacia, a anunțat că va da afară 1.200 de salariați.

Vin promisiuni din partea Guvernului pentru angajații de la Șantierul Naval Mangalia! Ministrul Economiei susține că oamenii își vor primi salariile restante în perioada următoare. De mai bine de trei luni, sute de angajați nu au primit banii, iar oamenii au protestat și au cerut să le fie respectate drepturile. Oamenii au ajuns la disperare și nu mai fac față traiului zilnic. .

Și fermierii susțin că sunt la un pas de faliment. Iar în agricultură ne putem aștepta la o nouă criză după ce AzoMureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară a anunțat că va demara procedura de concediere colectivă: vizați sunt 865 de salariați. Din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a creșterii cotațiilor gazelor naturale, prețul îngrășămintelor a crescut deja cu 45%, iar în unele situații a urcat până la 60 de procente.

Mii de angajați dați afară din industriile cruciale ale țării

Iar măsurile fiscale adoptate până acum i-au afectat pe toți: milioane de pensionari și salariați din sistemul public și privat, sute de mii de studenți, elevi și antreprenori.

Va fi însă mult mai greu pentru tineri. Inteligența artificială devine și ea un obstacol uriaș pe piața muncii, iar tot mai multe companii străine din sectorul IT sau bancar au anunțat reduceri masive de personal. Peste 600 de tineri din București, Constanța și Brașov urmează să fie dați afară și își găsesc tot mai greu un nou loc de muncă.

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă, în anul 2025 numărul concedierilor a crescut cu 21% față de 2024. Concret, puțin peste 11.600 de oameni și-au pierdut locul de muncă. În acest an, doar in prima lună 31 de agenți economici au notificat intenția de a efectua disponibilizări colective pentru un număr estimat de persoane care a ajuns la 4.700.

Taxele adoptate anul trecut, în special majorarea TVA, a accizelor și înghețarea veniturilor au dus la scăderea consumului cu peste 25% la începutul anului. Asta se traduce prin cumpărături mai puține, vânzări mai mici, profituri mai slabe decât cheltuielile, iar cei în pericol vor fi angajații. După marile industrii, sistemul bugetar și corporațiile străine, ratailul e următorul sector afectat în care se vor produce disponibilizări. Un efect de domino care nu mai poate fi oprit, avertizează experții.

Din aprilie vom vedea și efectele ordonanței tăierilor. 13.000 de oameni din PRIMĂRII, consilii județene și alte instituții ale statului vor pleca acasă.

Economiștii spun că semnalul unei crize este vizibil. După șapte încercări, Guvernul a reușit într-un final să se împrumute de la bănci, dar la dobânzi uriașe. Pentru cele 400 de milioane împrumutate pe 12 luni, țara noastră plătește o dobândă de 6,4%.

Criza energetică va avea și ea efecte pe întreg lanțul.

Potrivit datelor publicate de Statistică, producția industrială a țării se prăbușește. În industria extractivă s-au înregistrat scăderi de 19%, în cea prelucrătoare de 16%, iar în cea energetică de aproape 4 procente.