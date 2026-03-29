Detalii despre dispariție

Conform sesizării, fetițele au plecat din curtea locuinței în jurul orei 14:00 și nu s-au mai întors. Polițiștii au fost anunțați imediat, în jurul orei 17:00, și au demarat căutările.

Semnalmentele copiilor:

Buta Rebeca-Alexandra, 5 ani: înălțime aproximativ 87 cm, păr negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției purta o rochiță alb-roșie, ștrampi albi și șlapi roz.

Forgaci Melisa-Ariana, 4 ani: înălțime aproximativ 65 cm, păr negru prins în două codițe, avea o suzetă roz cu alb. Era îmbrăcată cu bluză roșie, colanți roz deschis și șlapi albaștri.

Operațiune de căutare în desfășurare

La acțiunile de căutare participă efective mărite din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, sprijinite de pompierii ISU, jandarmi, echipe Salvamont, câini de urmă și voluntari din comunitate. Autoritățile verifică toate zonele învecinate pentru a identifica rapid minorele.

Poliția roagă orice persoană care poate oferi informații despre locația celor două fetițe să contacteze imediat cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. Informațiile oferite pot fi decisive pentru găsirea în siguranță a copiilor.

Dispariția celor două minore este tratată cu maximă seriozitate, iar căutările continuă până la localizarea lor.