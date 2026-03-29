Cum s-a produs tragedia?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, evenimentul s-a produs pe DJ 606A, în afara localității Leordeasa. Din primele cercetări, șoferul, originar din județul Mehedinți, ar fi pierdut controlul volanului din motive care urmează să fie stabilite, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se în șanțul destinat apelor pluviale.

Impactul a fost fatal pentru conducătorul auto, echipajele medicale sosite la fața locului nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

În autoturism se mai aflau doi pasageri, în vârstă de 22 și 52 de ani, ambii din Mehedinți. Aceștia au suferit răni și au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta este în desfășurare, autoritățile încercând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.