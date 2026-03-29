Minerii cer o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, dar nu au primit niciun răspuns de la Palatul Cotroceni, iar după întâlnirea cu premierul nu s-a găsit nicio soluție.

Revoltă după concedierile anunțate

Urmează proteste. Minerii nu se vor opri aici, mai ales că în câteva zile, miercuri, mai exact pe 1 aprilie, peste 1.400 de mineri îşi vor pierde locurile de muncă, chiar înainte de sărbători, cu două săptămâni.

Acesta nu este un număr fix, pentru că ar mai urma concedieri la Complexul Energetic Oltenia. Tocmai de aceea, minerii, în ultima perioadă, au protestat şi foarte probabil şi pe 1 aprilie vor organiza un protest spontan în momentul în care îşi vor pierde locurile de muncă.

Au zis că vor fi nevoiţi să plece în străinătate, pentru că aici nu mai au nicio şansă să-şi întreţină familiile. I-au cerut şi preşedintelui Nicuşor Dan o întâlnire, însă, până acum, nu au primit niciun răspuns.

Minerii au declarat că Nicușor Dan a susţinut la summitul Consiliului European de la Bruxelles mandatul său de pragmatism şi protejarea industriei, tocmai de aceea îi cer ajutorul, pentru că atunci când au venit să protesteze în capitală şi în urma discuţiei cu premierul, nu au ajuns la niciun consens.