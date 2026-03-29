Într-o declarație acordată presei, Mircea Lucescu a precizat că nu a fost vorba despre un stop cardiac, ci despre fibrilații, o problemă cu care s-a mai confruntat și în trecut.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Şi de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simţit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii aşa au scris. Au fost fibrilaţii. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci şi m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilaţii, atunci în dimineaţa următoare îmi vor face şocuri, dar dimineaţa îmi revenise pulsul. Apoi, am păţit asta cu fibrilaţii şi la finalul anului trecut. Acum iarăşi. O să mai fac mâine un alt set de investigaţii”, a spus Lucescu, potrivit golazo.ro.

Selecționerul a rememorat situații similare, inclusiv un incident petrecut în perioada în care antrena la Brescia, dar și un episod recent, de anul trecut. Oficialul a anunțat că va continua investigațiile medicale pentru a se asigura că starea sa de sănătate este sub control.

Incidentul s-a produs înaintea ultimului antrenament al echipei, în cadrul unei ședințe tehnice. Ulterior, antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicii au intervenit pentru stabilizarea ritmului cardiac și efectuarea analizelor necesare.

Mircea Lucescu se retrage

În același context, Mircea Lucescu a confirmat că meciul contra Turciei a fost ultimul său în funcția de selecționer al României. „Gata, s-a terminat”, a declarat acesta, sugerând încheierea mandatului.

Chiar și în aceste condiții, selecționerul s-a arătat optimist în privința viitorului echipei naționale. El consideră că actuala generație de jucători are un potențial ridicat și că, sub conducerea unui nou selecționer și cu susținerea necesară, România poate obține rezultate importante.