Avertismentul analiștilor vine la scurt timp după ce Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat un acord privind cooperarea energetică dintre România și Ucraina.

În ce constă acordul energetic semnat cu Ucraina?

Acordul semnat de Nicușor Dan și omologul său ucrainean prevede explorarea posibilității de a utiliza depozitele subterane din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical sau provenite din producția viitoare din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

În vizita sa la Cotroceni, Zelenski a explicat ce lucrări vor începe în domeniul energiei. Mai mult decât atât, președintele ucrainean a declarat că acest parteneriat strategic va face România mai puternică.

Expertul în energie Cosmin Păcuraru a declarat că Ucraina avea în vizor acest parteneriat chiar de 8 ani.

„Încă din 2018, Ucraina a propus României să stocheze gaze. Eu am fost în Ucraina de câteva ori. Iar la un moment dat, unul dintre cei din Ministerul Energiei de acolo mi-a dat chiar cererea. O scrisoare oficială, adresată Ministerului nostru, lui Virgil Popescu. Iar Virgil nu a răspuns deloc la scrisoarea Ministrului Energiei ucrainean. Acum, eu nu știu ce s-a discutat, dar în mod sigur au revenit cu propunerea. Și probabil că ai noștri au spus: Da, ok, putem să depozităm la voi.”, a transmis Cosmin Păcuraru.

„Nu știu care sunt legăturile economice dintre România și Ucraina în privința transferului de carburanți, e de datoria ministrului Energiei să ne explice în ce măsură tranzitul, transferul de carburanți, de petrol către Ucraina este condiționat. Faptul că am pus în pixul unui ministru decizia privind exporturile de petrol și gestiunea acestei situații, din punctul meu de vedere ridică semne de întrebare. Nu știu în ce măsură ministrul de resort, ministrul Energiei sau al Economiei după caz, este capabil să aibă întreaga imagine clară asupra efectelor economice atunci când ia o decizie de a permite sau a stopa exportul către o anumită destinație.”, a explicat Adrian Negrescu.