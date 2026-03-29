Conflict spontan, fără antecedente

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 13:16, semnalând un scandal izbucnit în zona unei societăți comerciale. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele nouă persoane implicate s-ar fi agresat reciproc.

Anchetatorii au stabilit, în urma primelor verificări, că între cei implicați nu existau conflicte anterioare cunoscute, ceea ce indică faptul că incidentul ar fi pornit spontan.

Cinci persoane transportate la spital

În urma altercației, cinci persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Municipal Adjud pentru îngrijiri de specialitate. Medicii au precizat că victimele sunt în afara oricărui pericol.

De asemenea, în timpul conflictului a fost avariat și un autoturism aflat în zonă.

Suspecți duși la audieri

Celelalte patru persoane implicate au fost conduse la sediul Poliției din Adjud, unde sunt audiate pentru a se stabili exact circumstanțele producerii incidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru a clarifica modul în care a izbucnit conflictul și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.