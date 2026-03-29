Imagini apocaliptice din Australia

Locuitorii din zone precum Shark Bay și Denham au asistat la transformarea radicală a cerului, în contextul furtunilor generate de Ciclonul Tropical Narelle. Vânturile extrem de puternice au ridicat cantități uriașe de praf roșiatic bogat în fier, care au acoperit atmosfera.

Specialiștii explică faptul că acest praf fin a influențat modul în care lumina solară este filtrată. Practic, particulele suspendate în aer au dispersat lungimile de undă mai scurte (albastre), lăsând să treacă în principal lumina roșie, ceea ce a generat acea culoare intensă și neobișnuită a cerului.

În timpul fenomenului, vizibilitatea a scăzut drastic, iar aerul a devenit dificil de respirat în anumite zone, din cauza densității ridicate de praf. Deși efectele au fost resimțite mai puternic în regiunea Gascoyne, furtuna a afectat și alte zone de coastă, inclusiv orașe precum Exmouth și Karratha.

Ciclonul Tropical Narelle

Ciclonul Tropical Narelle este un fenomen meteo rar, care a traversat mai multe regiuni ale Australiei. Acesta a ajuns inițial în zona Peninsulei Cape York, în statul Queensland, după care a continuat prin Teritoriul de Nord și s-a intensificat deasupra Oceanului Indian, înainte de a lovi vestul țării.

Furtuna a atins categoria 4, cu rafale de vânt ce au depășit 200 km/h, provocând pagube materiale semnificative, inclusiv distrugeri de acoperișuri și infrastructură.

Chiar dacă imaginile au părut dramatice, experții subliniază că astfel de fenomene nu sunt fără precedent. Un episod similar a fost înregistrat în 2009, când cerul din Sydney a devenit complet portocaliu, din cauza unei furtuni de praf de proporții.