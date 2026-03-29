Oficialul român a subliniat că analiza evoluției conflictului arată că Iran evită în mod deliberat o confruntare directă cu NATO. Potrivit acestuia, extinderea acțiunilor militare în zona Golfului a fost realizată strategic, fără a include statele aliate, ceea ce sugerează lipsa unei intenții de a provoca alianța.

Declarațiile vin în contextul în care tensiunile implică actori majori precum Statele Unite și Israel, care au urmărit mai multe obiective militare, de la limitarea capacităților nucleare până la reducerea influenței regionale a Iranului. Ministrul a menționat că unele dintre aceste obiective au fost atinse, însă situația rămâne volatilă.

Monitorizare permanentă și lipsa unui risc iminent

Radu Miruță a precizat că autoritățile române urmăresc în timp real evoluțiile din regiune, fără a identifica, până în acest moment, indicii privind un posibil atac asupra României. Potrivit acestuia, declarațiile oficiale venite din Iran au avut mai degrabă un caracter politic și juridic, fără referiri directe la acțiuni militare împotriva altor state.

În același timp, ministrul a subliniat că Armata Română dispune de scenarii pentru diverse situații, însă probabilitatea unui astfel de risc este redusă în prezent și nu justifică activarea unor măsuri suplimentare.

Capacități de apărare și rolul scutului de la Deveselu

Referitor la securitatea națională, oficialul a menționat că sistemul defensiv de la Deveselu este capabil să intercepteze eventuale rachete cu rază lungă de acțiune. Totuși, acesta consideră puțin probabil un asemenea scenariu, întrucât orice rachetă ar trebui să traverseze mai multe state dotate cu sisteme de detecție și apărare.

NATO, pregătită pentru orice scenariu

Ministrul Apărării a explicat că mecanismele NATO funcționează pe baza unor sisteme avansate de avertizare timpurie, care permit anticiparea unor eventuale atacuri cu mult înainte de producerea acestora.

„Există indicatori clari care pot semnala un risc chiar și cu până la 60 de zile înainte. Nu mă aștept ca România sau NATO să fie luate prin surprindere de o eventuală acțiune militară”, a declarat acesta pentru un post TV de știri.