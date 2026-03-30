Berbec

Te ocupi de mecanismele care îți fac viața să funcționeze, de la ordinea din sertare la micile tale ritualuri și tabelul cu programul săptămânii. Atenția la detalii te ajută să menții echilibrul și să te simți în control. Totuși, ai putea simți tensiuni între angajamentul față de un proiect sau comunitate pe termen lung și dorința de a-ți acorda timp pentru nevoile proprii.

Taur

Nu mai ai răbdare pentru proiecte, relații sau situații care nu duc nicăieri. Te concentrezi pe stabilitate și pe ceea ce te face să te simți în armonie și susținut pe termen lung. Cu Venus în semnul tău, vei pune de acum accent nu doar pe ce te face să arăți bine, ci mai ales pe ce îți aduce plăcere și confort. E important să nu depinzi de nimic extern pentru a te simți bine în propria piele, mai ales de validarea altora.

Gemeni

Ai grijă ca spațiul tău să fie confortabil și bine organizat, ocupându-te de toate aspectele care-ți aduc liniște. Reflectezi asupra echilibrului și a resurselor care îți dau încredere. Pe de-o parte, vei dori să explorezi relații și proiecte care-ți lărgesc orizontul; pe de altă parte, simți nevoia să rămâi într-o zonă familiară și sigură.

Rac

Te concentrezi pe ce are valoare practică și pe detaliile care chiar susțin planurile tale. Îți dorești să dai formă viziunilor tale și să te implici doar în proiecte și parteneriate care au șanse reale să se concretizeze. În paralel cu dorința de a-ți construi o viață echilibrată, simți nevoia să renunți la tot ce-ți limitează libertatea, inclusiv la atașamente inutile.

Leu

Verifici cu atenție starea resurselor tale și cântărești de două ori înainte de a investi. Urmează o perioadă în care vei pune accent pe realizări palpabile, pe propunerile care aduc câștig concret și pe consolidarea imaginii tale publice. Indiferent de implicare, independența rămâne o prioritate, mai ales în parteneriate.

Fecioară

Luna în Fecioară te face să te simți în elementul tău. Se vede clar asta din înclinația ta spre ordine, obiectivitate și atenție la detalii. Îți place să urmezi rețetele care ți-au adus succes, dar uneori e nevoie să te adaptezi neprevăzutului și să găsești soluții de moment. Tot ce te scoate din zona de confort lucrează în favoarea ta.

Balanță

Energiile zilei te invită să reflectezi la detaliile practice, chestiunile de rutină, starea sănătatea. Te vei concentra în perioada ce vine pe resursele comune, asigurându-te că profiți de oportunitățile care-ți întăresc starea de siguranță. Poți câștiga de pe urma unor investiții comune sau moșteniri. Încearcă să stai departe de atașamente și să vezi relațiile dintr-o perspectivă obiectivă.

Scorpion

Îți asumi angajamente doar atunci când îți împlinesc nevoia de siguranță, loialitate și stabilitate. Deși nu renunți la autonomie, ești deschis parteneriatelor care dau dovadă de seriozitate. Devii atent la detalii și foarte pretențios atunci când alegi cu cine te asociezi. În această perioadă sunt șanse să atragi exact relațiile pe care ți le dorești și chiar să semnezi contracte pe termen lung.

Săgetător

Dacă simți că e momentul să-ți schimbi rutina, profită de inspirația pe care ți-o aduce Venus în Taur. Sub influența sa, tot ce îți oferă confort, armonie și plăcere e binevenit. Ai ocazia să-ți îmbunătățești stilul de viață, sănătatea și situația profesională. Planifică schimbările astfel încât să-ți menții libertatea personală.

Capricorn

Intri într-o fază creativă, cu oportunități de a pune în practică proiecte de suflet și de a te bucura mai mult de cei dragi. Este momentul să te implici în colaborări care îți aduc rezultate concrete și avantaje reale. Reflectează și la modul în care îți poți folosi propriile resurse pentru a-ți păstra independența.

Vărsător

Începi să acorzi mai multă atenție confortului și armoniei acasă, concentrându-te pe resursele tangibile. Observi cu atenție detaliile și nu lași să-ți scape nimic din ceea ce îți dă stabilitate. În același timp, continui să-ți cultivi independența, fără să renunți la siguranță. Este posibil să simți un mic conflict între dorința de aventură și nevoia de a rămâne ancorat.

Pești

Îți treci parteneriatele printr-un filtru pragmatic, analizând utilitatea fiecărui angajament. Trebuie să găsești echilibrul între a planifica strategic, de unul singur și a împărtăși cu alții viziunea ta. Surprinzător, lucrurile se pot așeza bine atunci când alegi să comunici cu tact nevoile și dorințele tale concrete.

