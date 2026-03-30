Berbec (21 martie – 19 aprilie)
Săptămâna te pune în centrul atenției. Ai energie și inițiativă, dar ai grijă la impulsivitate, mai ales în relații. Profesional, apare o oportunitate pe care nu ar trebui să o ratezi.
Taur (20 aprilie – 20 mai)
Ai nevoie de liniște și introspecție. Este o perioadă bună pentru a-ți reorganiza prioritățile. Financiar, evită cheltuielile impulsive.
Gemeni (21 mai – 20 iunie)
Viața socială este în prim-plan. Primești vești sau propuneri interesante. În dragoste, lucrurile devin mai clare după o perioadă confuză.
Rac (21 iunie – 22 iulie)
Cariera îți ocupă majoritatea timpului. E posibil să primești recunoaștere sau să faci un pas important înainte. În plan personal, ai nevoie de mai mult echilibru.
Leu (23 iulie – 22 august)
Simți nevoia de schimbare și aventură. Este o săptămână bună pentru planuri de viitor sau chiar călătorii. Atenție la deciziile luate în grabă.
Fecioară (23 august – 22 septembrie)
Te concentrezi pe aspectele financiare și pe stabilitate. Pot apărea discuții legate de bani sau investiții. În plan emoțional, ești mai sensibilă decât de obicei.
Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)
Relațiile sunt în centrul atenției. Fie că e vorba de cuplu sau colaborări, lucrurile se clarifică. Este momentul să spui ce simți.
Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)
Ai mult de muncă și multe responsabilități. Sănătatea trebuie să devină o prioritate. Încearcă să-ți organizezi mai bine timpul.
Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)
Creativitatea și dorința de distracție cresc. Este o perioadă bună pentru iubire și hobby-uri. Ai grijă să nu neglijezi obligațiile.
Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)
Familia și casa sunt pe primul loc. Pot apărea discuții importante sau decizii legate de locuință. Profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur.
Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)
Comunicarea este cheia în această săptămână. Primești informații utile sau ai conversații care îți schimbă perspectiva. Evită conflictele inutile.
Pești (19 februarie – 20 martie)
Banii și valorile personale sunt în focus. Ai ocazia să îți crești veniturile sau să iei decizii financiare mai bune. În plan emoțional, ai nevoie de stabilitate.
Horoscopul zilei: luni 30 martie 2026. Multă energie de primăvară pentru toate zodiile