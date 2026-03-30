Un scandal de corupție de proporții lovește Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă (CMDTAMP) din București, instituție aflată sub egida Academiei Române. Farmacistul-șef al centrului este acuzat de procurori că a orchestrat o fraudă de peste 11 milioane de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), transformând gestiunea medicamentelor într-o sursă de pierderi masive pentru stat.

Opt ani de gestiune fictivă și medicamente „dispărute”

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au descins luni la sediul instituției. Conform probatoriului, mecanismul infracțional s-a derulat pe parcursul a aproape un deceniu, între 2016 și 2024.

În această perioadă, farmacistul-șef ar fi provocat o pagubă uriașă prin două metode principale. Lipsă în gestiune: Medicamente în valoare de peste 10,3 milioane de lei care figurează în acte, dar nu există faptic în depozite.

Produse expirate: Stocuri de aproape 1 milion de lei lăsate să iasă din termenul de valabilitate sub supravegherea sa.

Fals în actele oficiale pentru a ascunde dezastrul

Pentru a menține aparența unei gestiuni corecte, inculpatul s-ar fi folosit de funcția de președinte al comisiilor de inventariere. Timp de șapte ani (2015-2022), acesta a semnat procese-verbale de inventariere false, atestând în mod mincinos că stocurile reale corespund cu situația contabilă și că toate medicamentele sunt în termenul de valabilitate.

Sechestru pe avere și control judiciar

Urmările legale sunt imediate. Procurorii au dispus ca farmacistul să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. A fost instituit sechestru asigurător pe întreaga avere a suspectului, până la concurența sumei de 11,2 milioane de lei. Până în prezent, anchetatorii au pus sigiliu pe două imobile și un autoturism aparținând inculpatului.

Dosarul vizează infracțiuni grave de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată.