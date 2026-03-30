Rogobete a declarat, luni, la Bacău, că Regiunea de Nord beneficiază de fonduri importante pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare, aproape 1 miliard de euro fiind alocați pentru construcția sau reabilitarea unităților medicale. El a menționat Spitalul Municipal din Bacău, transferat în Programul Operațional Sănătate, precum și avansul lucrărilor la Spitalul Regional de la Iași, unde „se toarnă fundația”.

Ministrul a amintit și proiectul noului corp de clădire al Spitalului Județean din Vaslui, aflat într-o fază avansată și finanțat tot prin fonduri europene nerambursabile. Rogobete a subliniat că investițiile în infrastructură au valoare doar dacă sunt însoțite de personal medical suficient și de condiții care să asigure demnitatea pacienților.

Presiuni pe sistemul medical și avertisment privind costurile în creștere

Rogobete a explicat că, în decembrie 2025, a existat o propunere de reducere cu 10% a veniturilor personalului medical, măsură la care s‑a opus, afirmând că sprijinul politic a împiedicat aplicarea acesteia. El a precizat că, în prezent, sistemul nu se confruntă cu o criză de medicamente sau consumabile, însă există semnale internaționale care impun monitorizarea atentă a stocurilor și a fluctuațiilor de preț.

Ministrul a criticat declarațiile potrivit cărora populația ar putea renunța temporar la utilizarea mașinii personale, afirmând că acest lucru nu este posibil în cazul serviciilor medicale de urgență: „Dacă cineva ne-a spus cu oarecare și ușoară aroganță că putem lăsa mașinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, eu vă spun sigur că nu pot lăsa ambulanțele în garaj una, două zile pentru că nu se întâmplă nimic.”

El a avertizat că prețurile în creștere la combustibil pentru ambulanțe, elicoptere și avioane medicale „încep să crească dramatic”, iar întârzierea deciziilor economice și fiscale ar putea pune presiune semnificativă pe sistemul de sănătate.

