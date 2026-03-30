Trebuie să știm că există două tipuri de zahăr:

zahăr „bun”, care se găsește în mod natural în fructe și legume

zahăr adăugat „rău”, care se adaugă pentru a îndulci băuturile carbogazoase, bomboanele, produsele de patiserie și așa mai departe

Zahărul „bun” este necesar în organism, în special în creier. De exemplu, după o masă, alimentele sunt descompuse; în special glicogenul, carbohidrații, proteinele, grăsimile și trigliceridele, care sunt descompuse în glucoză. Glucoza este atât de importantă pentru funcționarea celulară încât privarea de glucoză poate duce la pierderea conștienței, adică moartea celulară. Prin urmare, după o masă, organismul are un sistem în care excesul de glucoză este stocat ca rezervă.

Potrivit studiilor, creierul folosește aproximativ 20% din aportul zilnic de energie al unui individ.

În schimb, zahărul „rău”, poate duce la schimbări fundamentale în creier care, împreună cu creșterea eliberării de neurotransmițători (dopamină), pot avea efecte dăunătoare, scrie Sfat Naturist.

Cum afectează zahărul sistemul nervos

Zahărul consumat în cantități mari duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații afectează neurotransmițătorii din creier, inclusiv serotonina și dopamina, care reglează starea de spirit și anxietatea.

*Fluctuațiile glicemiei pot crește riscul de anxietate și iritabilitate, iar reducerea consumului de zahăr stabilizează starea emoțională, după cum arată studiile.

Legătura dintre glicemie și anxietate

Creșterea glicemiei: oferă un „boost” temporar de energie, dar organismul răspunde cu secreția de insulină.

oferă un „boost” temporar de energie, dar organismul răspunde cu secreția de insulină. Scăderea rapidă a glicemiei: poate provoca tremur, palpitații, nervozitate și anxietate.

poate provoca tremur, palpitații, nervozitate și anxietate. Această variație accentuează senzația de neliniște și oboseală mentală.

Persoanele cu dietă bogată în zahăr au raportat niveluri mai ridicate de anxietate comparativ cu cele care consumă mai puțin zahăr, scrie sursa precizată.

Obiceiuri care reduc anxietatea indusă de zahăr

Redu treptat consumul de zahăr și dulciuri procesate. Mese regulate, pentru a evita căderile bruște de glicemie. Hidratare adecvată, deoarece deshidratarea poate accentua anxietatea. Activitate fizică moderată, care stabilizează glicemia și eliberează endorfine.

Ce să faci când simți anxietatea după dulce

Bea apă și ia o gustare echilibrată (nuci + fruct).

Respiră adânc timp de 1–2 minute și relaxează-te înainte de a lua o decizie alimentară.

Observă ce alimente cauzează reacții și limitează-le treptat.

