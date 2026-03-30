De ce ficatul are nevoie de sprijin
Ficatul este cel mai mare organ intern din corpul uman, este un organ digestiv situat în partea dreaptă superioară a abdomenului. El comunică în permanență cu alte organe digestive, primind informații despre nivelul nutrienților disponibili sau despre prezența unor amenințări (medicamente, metalele grele sau substanțele toxice).
Fiind principalul organ implicat în detoxifiere, ficatul este cel care recunoaște substanțele toxice și le transformă în materiale inofensive care pot fi eliberate. Așadar, un ficat sănătos are ca rezultat un flux sanguin mai bun în sus și în afară, prin vasele, venele și capilarele noastre, care transportă oxigen și nutrienți către celule.
Este adevărat că ficatul are capacitatea uimitoare de a se regenera, însă stresul, alimentația bogată în toxine și obiceiurile nesănătoase îi pot suprasolicita funcțiile. În astfel de condiții, suplimentele clasice pot fi eficiente, dar plantele proaspete primăvăratice oferă nutrienți naturali și compuși bioactivi care stimulează regenerarea mai eficient.
Plante de primavara benefice ficatului
1. Păpădia
- stimulează secreția bilei și digestia
- ajută la detoxifierea ficatului
- bogată în vitamine și minerale esențiale
2. Urzica
- sprijină funcția hepatică și rinichii
- are efect diuretic natural
- furnizează fier, calciu și vitamine pentru regenerarea celulelor
3. Leurda
- protejează ficatul de toxine
- stimulează circulația sângelui
- acționează ca un tonic natural pentru întregul organism
4. Cicoarea
- stimulează ficatul și vezica biliară
- are efect detoxifiant și antiinflamator
- ajută la digestia grăsimilor
5. Rădăcina de brusture
- susține regenerarea hepatică
- are proprietăți antioxidante și purificatoare
- întărește sistemul imunitar
6. Armurariul
Armurariul este o sursă excelentă de antioxidant numit silimarină, care previne epuizarea glutationului în ficat și combate, de asemenea, bolile hepatice.
sursa: Sfat Naturist