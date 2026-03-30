De ce ficatul are nevoie de sprijin

Ficatul este cel mai mare organ intern din corpul uman, este un organ digestiv situat în partea dreaptă superioară a abdomenului. El comunică în permanență cu alte organe digestive, primind informații despre nivelul nutrienților disponibili sau despre prezența unor amenințări (medicamente, metalele grele sau substanțele toxice).

Fiind principalul organ implicat în detoxifiere, ficatul este cel care recunoaște substanțele toxice și le transformă în materiale inofensive care pot fi eliberate. Așadar, un ficat sănătos are ca rezultat un flux sanguin mai bun în sus și în afară, prin vasele, venele și capilarele noastre, care transportă oxigen și nutrienți către celule.

Este adevărat că ficatul are capacitatea uimitoare de a se regenera, însă stresul, alimentația bogată în toxine și obiceiurile nesănătoase îi pot suprasolicita funcțiile. În astfel de condiții, suplimentele clasice pot fi eficiente, dar plantele proaspete primăvăratice oferă nutrienți naturali și compuși bioactivi care stimulează regenerarea mai eficient.

Plante de primavara benefice ficatului

1. Păpădia

stimulează secreția bilei și digestia

ajută la detoxifierea ficatului

bogată în vitamine și minerale esențiale

2. Urzica

sprijină funcția hepatică și rinichii

are efect diuretic natural

furnizează fier, calciu și vitamine pentru regenerarea celulelor

3. Leurda

protejează ficatul de toxine

stimulează circulația sângelui

acționează ca un tonic natural pentru întregul organism

4. Cicoarea

stimulează ficatul și vezica biliară

are efect detoxifiant și antiinflamator

ajută la digestia grăsimilor

5. Rădăcina de brusture

susține regenerarea hepatică

are proprietăți antioxidante și purificatoare

întărește sistemul imunitar

6. Armurariul

Armurariul este o sursă excelentă de antioxidant numit silimarină, care previne epuizarea glutationului în ficat și combate, de asemenea, bolile hepatice.

sursa: Sfat Naturist