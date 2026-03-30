Potrivit platformei de evaluare Card Ladder, indicii care urmăresc vânzările de cărţi Pokémon au înregistrat în timpul boomului din pandemie şi într-un nou val de creştere din 2025 câştiguri mult peste randamentul mediu anual de 10%–12% al pieţei bursiere americane pe termen lung. Compararea nu este perfectă, deoarece datele despre piaţa bursieră acoperă decenii, în timp ce evoluţiile din piaţa cărţilor de colecţie sunt mai scurte şi mai volatile, însă diferenţele din anumite intervale sunt semnificative.

Creşterea preţurilor este determinată în principal de raritate, starea de conservare a cărţilor şi de interesul unor cumpărători foarte bogaţi care concurează pentru un număr limitat de exemplare de top.

Un exemplu spectaculos este vânzarea unei cărţi rare Pikachu Illustrator, deţinută de influencerul şi luptătorul Logan Paul, care a fost tranzacţionată în februarie pentru peste 16 milioane de dolari. Aceasta a stabilit recordul pentru cea mai scumpă carte de colecţie vândută vreodată la licitaţie.

Ken Goldin, fondatorul casei de licitaţii Goldin, al cărei marketplace online este deţinut de eBay şi care a intermediat tranzacţia, spune că un număr mic de colecţionari încearcă să cumpere cele mai rare cărţi şi să le retragă de pe piaţă pentru perioade foarte lungi.

Potrivit lui Goldin, este posibil ca unele dintre aceste cărţi extrem de rare să nu mai apară la vânzare niciodată în timpul vieţii actualei generaţii de colecţionari.

Starea fizică a unei cărţi este un factor decisiv pentru valoare. Cărţile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 10 de companii specializate, precum Professional Sports Authenticator (PSA). Diferenţa dintre o carte perfectă şi una deteriorată poate fi uriaşă.

De exemplu, o carte evaluată la nota maximă 10 şi estimată la 100.000 de dolari ar putea valora doar 1% sau 2% din această sumă dacă se află într-o stare mult mai slabă.

Interesul pentru astfel de colecţii a explodat în timpul pandemiei, când mulţi investitori au început să caute active alternative. Cheltuielile pentru cărţi de colecţie non-sportive, inclusiv Pokémon, au crescut cu aproximativ 350% între 2020 şi 2025, potrivit firmei de cercetare de piaţă Circana.

Popularitatea fenomenului a fost amplificată şi de implicarea unor celebrităţi precum Post Malone, Steve Aoki sau Kevin O’Leary, care au investit în astfel de colecţii şi au atras atenţia publicului larg.

Totuşi, analiştii avertizează că piaţa rămâne riscantă. Preţurile sunt volatile, influenţate de hype şi de interesul colecţionarilor, iar aceste active nu au stabilitatea şi istoricul pieţelor financiare tradiţionale.

Chiar şi aşa, unele dintre cele mai rare cărţi Pokémon continuă să înregistreze performanţe care depăşesc randamentele pieţelor bursiere.

