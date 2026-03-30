Opt autoturisme avariate după ce un șofer de 20 de ani a pierdut controlul mașinii, pe bulevardul Theodor Pallady din Capitală FOTO&VIDEO

Opt autoturisme avariate pe bulevardul Theodor Pallady / Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov
Opt autoturisme avariate pe bulevardul Theodor Pallady / Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

Un tânăr de 20 de ani a provocat pagube importante în noaptea de duminică spre luni, după ce a lovit opt autoturisme parcate pe bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei. Din fericire, accidentul nu s‑a soldat cu victime, însă impactul a fost extrem de puternic, iar mașinile avariate au suferit pagube serioase.

Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, în condiții de carosabil umed. Potrivit polițiștilor, șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției, intrând în plin în autoturismele parcate pe marginea bulevardului.

„Din primele date, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se deplasa cu un autovehicul pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2, în dreptul imobilului cu nr. 14, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat 8 autoturisme parcate”, a transmis Brigada Rutieră.

Șoferul nu a fost rănit, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat valoarea zero.

 

În urma impactului au rezultat exclusiv pagube materiale, unele dintre autoturisme fiind serios avariate. Proprietarii au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru continuarea procedurilor legale.

 