Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, în condiții de carosabil umed. Potrivit polițiștilor, șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției, intrând în plin în autoturismele parcate pe marginea bulevardului.

„Din primele date, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se deplasa cu un autovehicul pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2, în dreptul imobilului cu nr. 14, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat 8 autoturisme parcate”, a transmis Brigada Rutieră.

Șoferul nu a fost rănit, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat valoarea zero.

În urma impactului au rezultat exclusiv pagube materiale, unele dintre autoturisme fiind serios avariate. Proprietarii au fost îndrumați către Biroul Accidente Ușoare pentru continuarea procedurilor legale.