Totul s-a întâmplat într-o stație de alimentare, unde o femeie a fost observată în timp ce umplea mai multe sacoșe de cumpărături cu benzină. Martorii au rămas șocați când au văzut cum lichidul inflamabil era turnat direct în pungi obișnuite.

Potrivit celor prezenți la fața locului, femeia părea grăbită și hotărâtă să strângă cât mai mult combustibil. După ce a umplut mai multe pungi, aceasta le-a așezat în portbagajul mașinii, intenționând să le folosească ulterior.

🚨 A woman in Britain was seen filling grocery bags with petrol and placing them in the trunk of her car to use later due to fears of fuel shortages caused by the war in the Middle East.pic.twitter.com/MWJOPBIQ5B — The Middle East (@A_M_R_M1) March 29, 2026

Frica de lipsuri, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu

Acțiunea femeii vine pe fondul temerilor tot mai mari legate de o posibilă criză de combustibil, generate de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu. Situația din regiune a dus deja la fluctuații ale prețurilor și la îngrijorări în rândul populației din mai multe țări europene.

Chiar dacă autoritățile au încercat să liniștească spiritele și au transmis că nu există motive reale de panică, astfel de incidente arată cât de rapid se poate instala teama în rândul oamenilor.

