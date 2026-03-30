”Am organizat, la Bruxelles, o seară în care cuvântul românesc a răsunat cu o forță incredibilă. În calitate de membru al Comisiei CULT din Parlamentul European, dar și membru în Uniunea Scriitorilor din România, am avut deosebita onoare de a pune la cale, alături de E.S. Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, evenimentul „România scrie în Europa”.

Într-o atmosferă caldă, la sediul Consulatului României din Bruxelles, ne-am adunat pentru a celebra prezența țării noastre la „La Foire du Livre de Bruxelles 2026”. A fost mai mult decât o întâlnire oficială, un dialog autentic despre cine suntem și încotro ne îndreptăm cultural.

M-am bucurat să pot aduce la Bruxelles oameni care respiră literatură și artă:

Horia Gîrbea (scriitor, dramaturg și poet), un pilon al breslei noastre, și Lucia Verona, a cărei eleganță în jurnalism și dramaturgie este mereu o inspirație. De asemenea, Bogdan Hrib, scriitor și promotor neobosit al cititului.

Doamnele teatrului și literaturii: Olga Delia Mateescu, o prezență fascinantă, Marilena Dumitrescu și Carmen Dominte, reprezentante de marcă ale dramaturgiei românești.

Maeștrii scenei și ai cuvântului: Dinu Grigorescu, cu un palmares impresionant de comedii, Ion Bogdan Martin și Silvian Floarea.

George Volceanov, cel care a construit punți lingvistice prin traducerile sale monumentale din Shakespeare sau Fitzgerald.

Lumea vie a teatrului independent reprezentată de regizoarea Ingrid Bonța și actrița Ruxandra Bălașu (Teatrul Coquette), precum și de jurnalistul și scriitorul Radu Herjeu, scriitoarea Teodora Matei și prof. Antoneta Seghedi.

Dialogul a fost moderat cu multă căldură de prof. Mirela Niță Sandu, președinta Asociației EuropaNova.

Am avut privilegiul de a-i avea alături pe Roxana Mînzatu, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, și pe mulți scriitori români care locuiesc în Belgia.

Am discutat și despre oportunitățile uriașe, precum programul AgoraEU, care are un buget de peste 8,5 miliarde €, în următorul cadru financiar multianual, pentru:

Finanțări pentru festivaluri, editări de cărți, antologii și traduceri.

Sprijin pentru proiecte media, filme și jurnalism independent.

Proiecte transnaționale care ne permit să colaborăm cu artiști din toată Europa.

Cultura ne unește, ne definește și ne dă curaj. La Bruxelles, România a demonstrat că are o voce care merită ascultată!” a declarat Gabriela Firea.