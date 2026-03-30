România are suficiente rezerve de petrol pentru situații de urgență, însă accesul la ele nu este complet sigur, doar 56% sunt stocate în țară, iar restul se află în alte state, precum Austria sau Ungaria, prin intermediul unor companii private.

Experții avertizează că aceasta poate deveni o vulnerabilitate în caz de criză, deoarece firmele respective ar putea întârzia sau limita livrările. Totuși, autoritățile subliniază că în prezent nu există risc de lipsă de combustibil, ci mai degrabă o problemă de prețuri.

Principala presiune vine din costuri, nu din aprovizionare. România produce doar o parte din țițeiul necesar și depinde de impozitul și taxele incluse. Acestea reprezintă o mare parte din prețul final.

Specialiștii consideră că reducerea acestor taxe ar fi mai eficientă decât alte măsuri, însă guvernul ezită în cauza deficitului bugetar. În paralel, criza energetică globală și tensiunile geopolitice pot amplifica problemele, chiar dacă sistemul de aprovizionare rămâne deocamdată stabil.