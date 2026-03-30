Chiar dacă procentul general arată o îmbunătățire, cifrele din spate spun o poveste puțin diferită.

Mai puțini șomeri indemnizați, mai mulți fără sprijin financiar

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 267.542 de persoane. Dintre aceștia, 62.303 au primit indemnizație de șomaj, în scădere cu 1.672 de persoane față de luna anterioară. În schimb, numărul celor care nu primesc niciun sprijin financiar a crescut, ajungând la 205.239 de persoane, cu 1.103 mai multe decât în luna precedentă.

Majoritatea șomerilor provin din mediul rural. La finalul lunii februarie, 196.027 de persoane fără loc de muncă erau din zonele rurale, în timp ce în mediul urban erau înregistrați 71.515 șomeri. În ceea ce privește distribuția pe sexe, numărul bărbaților fără loc de muncă era mai mare decât al femeilor. Au fost înregistrați 139.049 de șomeri bărbați și 128.493 de femei, potrivit ANOFM.

Pe categorii de vârstă, cei mai mulți șomeri aveau între 40 și 49 de ani, respectiv 65.282 de persoane. Aproape la același nivel se află și categoria celor peste 55 de ani, cu 65.893 de persoane. La polul opus se află tinerii între 25 și 29 de ani, unde au fost înregistrați 15.850 de șomeri.

Nivelul de educație face diferența

Datele arată că nivelul de educație are un rol important. Persoanele fără studii sau cu studii primare reprezintă 29,62% din totalul șomerilor. Cei cu studii gimnaziale au cea mai mare pondere, de 34,39%. În schimb, persoanele cu studii universitare reprezintă doar 4,73% din totalul șomerilor înregistrați.