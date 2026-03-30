Incidentul care a ridicat semne de alarmă

Totul s-a întâmplat în timpul unei ședințe de pregătire, când selecționerul ar fi acuzat o stare de rău și a leșinat. Momentul a provocat îngrijorare în rândul staff-ului și al jucătorilor, iar Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la spital pentru investigații.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, starea sa s-a stabilizat rapid, însă medicii au decis continuarea analizelor pentru a identifica cauza exactă a episodului.

Rezultatele investigațiilor și decizia medicilor

În urma testelor, inclusiv o coronarografie, specialiștii nu au descoperit afecțiuni cardiace grave. Cu toate acestea, pentru a preveni eventuale episoade similare și pentru a regla ritmul cardiac, s-a luat decizia implantării unui defibrilator cardiac, arată gsp.ro.

Acest dispozitiv are rolul de a monitoriza permanent activitatea inimii și de a interveni automat în cazul apariției unor tulburări de ritm, contribuind astfel la stabilizarea funcțiilor vitale.

Procedura prin care va trece Mircea Lucescu este una minim invazivă și frecvent utilizată în astfel de cazuri. Medicii estimează că perioada de recuperare va fi relativ scurtă, însă selecționerul va rămâne sub supraveghere medicală în zilele următoare pentru monitorizare.

Posibile cauze ale incidentului

Surse apropiate echipei naționale susțin că episodul ar fi fost influențat și de stresul acumulat în urma rezultatelor recente.

Se pare că selecționerul ar fi fost afectat de tensiunile din cadrul lotului, apărute după meciul pierdut cu Turcia, dar și de unele discuții contradictorii cu jucătorii.