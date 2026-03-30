Acuzații grave: exploatare, violență și control

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi organizat întreaga activitate, publicând anunțuri online și stabilind întâlniri cu clienți. Femeia ar fi fost supravegheată constant și supusă unor presiuni intense pentru a participa atât la acte sexuale, cât și la activități online, menite să atragă mai mulți clienți.

Procurorul de caz, Ida Annerstedt, a precizat că au fost identificate aproximativ 120 de persoane suspectate că ar fi plătit pentru astfel de servicii.

Ancheta relevă și un climat de violență și intimidare. Bărbatul ar fi recurs la amenințări și agresiuni fizice, profitând inclusiv de vulnerabilitatea victimei, despre care se susține că avea probleme legate de consumul de droguri.

Actul de acuzare include multiple infracțiuni grave: opt violuri, patru tentative de viol și mai multe agresiuni sexuale, toate având-o ca victimă pe soția sa. În unele cazuri, faptele ar fi avut loc chiar în timpul întâlnirilor cu clienții.

Denunțul care a declanșat ancheta

Cazul a ieșit la iveală după ce femeia a decis să își denunțe soțul la poliție, în nordul țării. Bărbatul a fost arestat la finalul lunii octombrie 2025 și se află în arest preventiv.

Avocata victimei, Silvia Ingolfsdottir, a declarat că aceasta a fost supusă unor abuzuri severe și speră acum ca justiția să își facă datoria.

Legături cu lumea interlopă și procesul care urmează

Potrivit presei locale, inclusiv postul public SVT, suspectul ar avea legături cu organizația de motocicliști Hells Angels, unde ar fi ocupat o poziție importantă.

Procesul este așteptat să înceapă în luna aprilie, iar anchetatorii încearcă în continuare să stabilească amploarea completă a faptelor.

Autoritățile suedeze tratează situația cu maximă seriozitate, iar opinia publică urmărește cu atenție evoluția anchetei.

