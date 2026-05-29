Bulgaria va aloca 5% din PIB pentru apărare. Premierul Radev: „Trebuie o schimbare completă a Europei cu privire la conflictul din Ucraina”

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat joi că Bulgaria intenționează să-și majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, neprecizând un termen concret pentru atingerea acestui obiectiv.

Declarația a fost făcută în contextul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles. „Am atins pragul de 2%. Suntem hotărâți să facem următorul pas prin creșterea treptată a bugetului nostru la 5% pentru a ne îndeplini angajamentul în materie de apărare”, a afirmat Radev.

Rutte a transmis pe X că majorarea cheltuielilor și a producției pentru apărare reprezintă o „prioritate maximă" pe agenda viitorului summit NATO, programat la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Radev, îngrijorat de „ambiția Europei”

Înaintea unei întâlniri cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris, miercuri, premierul bulgar s-a declarat în favoarea unui rol european de lider în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, avertizând totodată asupra riscurilor unui angajament militar fără capacitățile necesare.

„Ceea ce mă preocupă personal este ambiția Europei de a obține o victorie convențională asupra celei mai mari puteri nucleare fără a avea capacitatea de a intercepta și contracara armele hipersonice moderne. Acesta este un risc serios. Trebuie să existe o schimbare completă a politicii generale a Europei cu privire la conflictul din Ucraina”, a declarat Radev.

Contextul european

Miniștrii de externe ai UE s-au reunit informal joi în Cipru pentru a-și coordona strategia, în condițiile în care Kievul solicită un sprijin european mai consistent pentru a pune capăt războiului cu Rusia, aflat la peste patru ani de la declanșare. Situația este complicată și de faptul că SUA și-au mutat atenția diplomatică și militară spre conflictul cu Iranul.