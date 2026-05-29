Kremlinul confirmă că Putin a fost informat după ce o dronă rusească a lovit blocul din Galați. România, amenințată de Rusia după închiderea consulatului de la Constanța

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat cu privire la incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de stat Tass.

Administrația prezidențială de la Moscova nu a oferit însă niciun alt comentariu oficial.

Rusia, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a Rusiei, Maria Zaharova, a transmis pentru Tass, că va lua măsuri rapide împotriva deciziei României de a închide consulatul rus de la Constanța și împotriva declarării consulului Andrei Kosilin drept persona non grata.

„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persona non grata și de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a afirmat Zaharova.

Incidentul s-a produs în contextul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, când o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traiectorie, a intrat pe teritoriul României și a lovit un imobil rezidențial din Galați. Două persoane au fost rănite, iar explozia puternică și incendiul declanșat au dus la evacuarea a zeci de locuitori.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința CSAT, că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei” și a anunțat primele măsuri adoptate de autoritățile române.

Șeful statului l-a declarat „persona non-grata” pe consulul general al Federației Ruse de la Constanța.

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a spus Nicușor Dan.

NATO a condamnat vineri comportamentul „imprudent” al Moscovei și s-a angajat să „apere fiecare centimetru din teritoriul aliaților”. Poziția Alianței a fost susținută individual de mai mulți aliați, printre care SUA, Franța și Germania.