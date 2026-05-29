Mesaj de la Kiev după explozia dronei din Galați: „Agresiunea rusă amenință întreaga Europă”

Ucraina a denunțat vineri căderea dronei rusești peste blocul din România, explicând că acest incident este o nouă ilustrare a pericolului pe care Moscova îl reprezintă pentru continent. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a transmis un mesaj oficial pe platforma X în care subliniază că securitatea întregii regiuni este pusă în pericol de acțiunile Rusiei.

„Recenta incursiune a unei drone ruseşti în spaţiul aerian românesc şi explozia ei în zona rezidenţială din Galaţi au arătat încă o dată că agresiunea rusă constituie o ameninţare reală la adresa regiunii Mării Negre şi a întregii Europe”.

Ucraina cere măsuri mai dure și oferă sprijin total României

Șeful diplomației de la Kiev a explicat că, în acest context tensionat, statele partenere trebuie să acționeze mult mai ferm împotriva Moscovei pentru a readuce liniștea în regiune.

„Consolidarea susţinerii Ucrainei şi creşterea presiunilor împotriva agresorului, inclusiv prin sancţiuni dure, rămâne critică în vederea restaurării păcii şi securităţii în regiune”.

Totodată, ministrul ucrainean a arătat că dotarea țării sale cu sisteme de protecție împotriva atacurilor din aer reprezintă o prioritate care va ajuta inclusiv țările vecine, reducând riscul ca alte aparate de zbor să le treacă granițele.

„Consolidarea apărării aeriene a Ucrainei este, de asemenea, o sarcină strategică, în vederea apărării nu numai a ţării noastre, ci şi în vederea reducerii riscurilor la adresa vecinilor noştri”.

La finalul mesajului său, Andrii Sîbiga i s-a adresat direct omoloagei sale românce, Oana Țoiu, asigurând-o că Ucraina este ferm alături de România și că cele două state sunt pregătite să coopereze îndeaproape pentru a consolida apărarea în fața acestor amenințări comune.