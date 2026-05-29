Franța reacționează dur după atacul cu dronă de la Galați: Parisul îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

Incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s‑a prăbușit pe un bloc de locuințe, provoacă reacții la nivel european. Ministrul francez de Externe, Jean‑Noël Barrot, a anunțat că l‑a convocat pe ambasadorul Rusiei la Paris și a condamnat ferm acțiunea Moscovei.

Barrot a transmis că situația este extrem de gravă, având în vedere că impactul s‑a produs pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene și NATO, scrie Le Figaro.

„L‑am convocat pe ambasadorul rus în legătură cu drona căzută pe un imobil rezidențial din Galați, în România. Condamnăm acest ‘act iresponsabil’.”

Ministerul francez de Externe subliniază că astfel de incidente reprezintă o escaladare periculoasă a agresiunii ruse și că Parisul urmărește îndeaproape evoluțiile de la granița estică a UE.

Drona rusească s‑a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de zece etaje din Galați, provocând o explozie și rănind două persoane. Ancheta tehnică este în desfășurare.