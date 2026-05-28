Mister în Italia după moartea unui bărbat găsit într-o cameră frigorifică. Familia contestă varianta sinuciderii

Un bărbat de 38 de ani a fost găsit mort într-o cameră frigorifică a unui supermarket. Deși anchetatorii au avansat încă de la început ipoteza unei sinucideri, familia victimei refuză să accepte această variantă și cere continuarea investigațiilor.

Bărbatul lucra ca măcelar într-un supermarket din Italia

Victima, identificată drept Andrea Constantini, lucra ca măcelar într-un supermarket din localitatea Termoli, acolo unde a fost găsit și trupul său neînsuflețit.

Descoperirea macabră a avut loc în urmă cu aproximativ opt luni, iar cazul a stârnit numeroase semne de întrebare încă de la începutul anchetei.

Autopsia a relevat răni provocate de un cuțit

După exhumarea cadavrului, specialiștii medico-legali au stabilit că bărbatul prezenta leziuni provocate de un obiect tăietor-înțepător.

Conform concluziilor autopsiei, moartea ar fi fost cauzată de un șoc hemoragic rezultat în urma unei răni penetrante în zona toracică, care a afectat artera pulmonară.

Anchetatorii italieni au susținut inițial că este vorba despre o sinucidere, însă familia victimei consideră că există prea multe neclarități pentru ca dosarul să fie închis.

Familia cere investigații suplimentare

Rudele lui Andrea Constantini susțin că explicațiile oferite până acum nu sunt suficiente și solicită extinderea anchetei.

Familia a cerut efectuarea unor teste ADN pe hainele victimei și pe arma găsită la locul tragediei, precum și analiza dispozitivelor electronice folosite de bărbat.

De asemenea, apropiații cer verificarea urmelor de sânge descoperite în camera frigorifică unde a fost găsit cadavrul.

Exhumarea a îngreunat unele verificări

Autoritățile italiene au transmis că anumite expertize nu au mai putut fi realizate complet deoarece exhumarea trupului a avut loc la câteva luni după deces.

Potrivit anchetatorilor, starea avansată de descompunere a corpului a limitat o parte dintre investigațiile medico-legale.

În ciuda concluziilor preliminare, dosarul nu a fost închis, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs moartea bărbatului.

Familia speră că noile analize și probele suplimentare vor aduce răspunsuri clare într-un caz care continuă să ridice numeroase semne de întrebare.