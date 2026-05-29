Avertismentul Rusiei cu o zi înainte de incidentul de la Galați. Ce l-a enervat pe Vladimir Putin

Cu doar o zi înainte ca o dronă rusească să explodeze peste un bloc din Galați, Moscova lansase un avertisment dur către Occident. Rusia s-a arătat extrem de deranjată de planul Statelor Unite de a trimite mii de soldați suplimentari în Europa de Est.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, declarase joi că decizia americanilor va duce la o creștere gravă a tensiunilor și că Rusia ar putea lua măsuri de răspuns.

„Desfășurarea unor forțe suplimentare americane în Polonia ar reprezenta o escaladare calitativă a tensiunilor”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, conform Polskieradio.le.

Reacția dură a Rusiei a venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite încă 5.000 de militari în Polonia. Oficialii de la Varșovia au salutat imediat decizia, considerând-o o veste excelentă pentru siguranța Europei de Est. Mai mult, Polonia cere ca acești soldați să rămână permanent pe teritoriul său pentru a descuraja agresiunea rusă. Pentru Vladimir Putin, această mișcare reprezintă o linie roșie, Moscova considerând că aducerea de noi trupe americane la granițele sale este o provocare directă.

Reacții din partea României

La doar o zi după aceste amenințări diplomatice, drona rusească a lovit blocul din Galați. În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe de la București a ieșit cu o poziție oficială fermă și a transmis că prăbușirea dronei este o escaladare gravă, iresponsabilă și o încălcare clară a spațiului aerian al României.

România a anunțat că va lua măsuri diplomatice împotriva Moscovei și a subliniat că Federația Rusă este direct responsabilă pentru cele întâmplate. În același timp, autoritățile române au informat de urgență aliații și au cerut oficialilor NATO să trimită mai repede sisteme moderne de apărare anti-dronă.