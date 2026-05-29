Șefa diplomației europene reacționează după explozia dronei din Galați: „Încălcare gravă a suveranității României”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a denunțat vineri, printr-un mesaj publicat pe platforma X, incidentul grav petrecut în țara noastră. Aceasta a catalogat căderea dronei rusești în apartamentele din Galați drept o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european.

Oficialul european a lansat acuzații dure la adresa liderilor de la Moscova, subliniind că acțiunile lor nu mai pot fi trecute cu vederea. Kaja Kallas a explicat că de mult timp Rusia nu mai respectă frontierele și a avertizat că Moscova nu poate să fie autorizată să încalce spațiul aerian european în deplină impunitate.

Reacția Kajei Kallas în urma incidentului din Galați

În urma acestui eveniment, Kaja Kallas a anunțat că a luat legătura directă cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu, căreia i-a transmis întreaga solidaritate a Uniunii Europene cu România. De asemenea, șefa diplomației a dezvăluit că miniștrii de Externe din Uniunea Europeană s-au angajat deja de joi, în cadrul unei întâlniri în Cipru, să ia măsuri ferme în perioada următoare.

„The Russian drone crash into apartments in Galați was a blatant and serious violation of Romania’s sovereignty and European airspace. I spoke with Foreign Minister Oana Țoiu this morning to convey the EU’s full solidarity with Romania. Russia has long ago stopped respecting borders.

Moscow cannot be allowed to breach European airspace with impunity. EU Foreign Ministers yesterday vowed to ramp up pressure on Russia, increase support for Ukraine, and invest in Europe’s own defence readiness”, a transmis Kaja Kallas.